Opositor russo Alexei Navalny morre na prisão

O principal opositor russo, Alexei Navalny, morreu nesta sexta-feira (16) aos 47 anos em uma prisão do Ártico onde cumpria uma pena de 19 anos, um mês antes das eleições que devem consolidar no poder o presidente Vladimir Putin.

As principais potências ocidentais e países do ex-bloco soviético atribuíram a morte ao governo russo, que ainda não divulgou as causas do falecimento e considerou "totalmente inaceitáveis" essas acusações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar "indignado" com a morte de Navalny e afirmou que "Putin é responsável" por sua morte.