ONU, 'indignada' com a morte de Navalny, exige 'fim das perseguições' na Rússia

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH) disse, nesta sexta-feira (16), estar "indignado" com a morte na prisão do opositor Alexei Navalny e pediu o "fim das perseguições" na Rússia.

"Todos os presos ou condenados a diversas penas de prisão por causa do exercício legítimo de seus direitos, sobretudo do direito da liberdade de reunião e de expressão pacíficas, devem ser libertados imediatamente e todas as acusações contra eles devem ser abandonadas", afirmou o ACNUDH em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

vog/nl/cco/js/eg/dd/aa