Nova denúncia na França contra Gérard Depardieu por agressão sexual

Uma mulher denunciou Gérard Depardieu à Justiça francesa por agressão sexual durante uma filmagem em março de 2014, segundo a nova queixa contra o ator consultada pela AFP nesta sexta-feira(16).

A denúncia foi apresentada em 9 de janeiro de 2024 em Paris por "agressão sexual contra uma pessoa vulnerável por uma pessoa que abusa da autoridade de sua posição".

Segundo o jornal Le Courrier de l'Ouest, que revelou a nova ação judicial, os fatos relatados pela ex-assistente de 24 anos ocorreram durante as filmagens do curta "Le magicien et les siamois", de Jean-Pierre Mocky.