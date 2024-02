Milei nega aumento de salário mínimo e promete 'rebote' econômico na Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, rejeitou nesta sexta-feira (16) estabelecer um novo salário mínimo que compense a inflação anual de 250% e previu um "rebote" na economia de seu país após um período ainda "mais difícil" nos próximos dois meses.

"Não acredito que um político possa definir um preço à mão. Nem passa pela minha cabeça. Eu vou emitir um decreto fixando um preço?", disse Milei, após o fracasso do Conselho do Salário Mínimo em aumentar o valor atual de 156 mil pesos (928 reais, no câmbio oficial atual).

A CGT, principal central sindical argentina, de orientação opositora, solicitou no Conselho um aumento de 85% no salário mínimo, mas o governo de extrema direita rejeitou a opção legal de fixar um novo valor por decreto diante da falta de acordo.