Médicos tentaram reanimar Alexei Navalni por mais de 30 minutos

Os médicos que atenderam Alexei Navalni, o opositor do presidente russo Vladimir Putin morto nesta sexta-feira, 16, tentaram reanimá-lo por mais de 30 minutos, informou o Hospital Municipal de Labytnang à agência Interfax.

Ainda segundo o hospital, a ambulância levou sete minutos até o centro penitenciário onde o advogado estava detido. Na prisão, os médicos precisaram de mais dois minutos para chegar até Navalni e dar continuidade ao atendimento, iniciado pelos médicos do sistema prisional. "Eles executaram as medidas de reanimação por mais de meia hora, mas o paciente morreu", diz o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o centro prisional, Navalni se sentiu mal após uma caminhada e perdeu a consciência quase de imediato. "Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não produziram resultados positivos. Os médicos de emergência confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo apuradas", afirma a nota.