Macron denuncia ciberataques russos e pede resposta 'coletiva' à política de Putin

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou, nesta sexta-feira (16), os ataques cibernéticos realizados pela Rússia como parte de uma "política de agressão" que exige uma "reação coletiva" da comunidade internacional.

"O regime do Kremlin agrediu a Ucrânia, um país europeu, há dois anos", e "intensificou e endureceu suas agressões contra nosso país no campo da desinformação e da cibernética", declarou Macron em uma coletiva de imprensa em Paris ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"A Rússia de Putin se tornou um ator metódico na desestabilização do mundo", acrescentou.