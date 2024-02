Kamara, do Aston Villa, sofre lesão no joelho e vai desfalcar a França na Eurocopa

O meia francês Boubacar Kamara, vítima de uma séria lesão em um ligamento do joelho, ficará ausente até "setembro ou outubro", anunciou nesta sexta-feira (16) o técnico do Aston Villa, Unai Emery.

O jogador de 24 anos, que também atua pela seleção francesa (5 jogos com a camisa dos 'Bleus') se machucou no domingo no joelho direito, no jogo que os 'Villains' perderam por 2 a 1 para o Manchester United, pela Premier League. Ele perderá o final da atual temporada e também a Eurocopa da Alemanha (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho) devido a este problema.

"Sua lesão afeta o ligamento cruzado anterior e ele ficará afastado até o final da temporada. Talvez mais ou menos por volta de setembro ou outubro ele retorne", avaliou Emery.