Julgamento do caso Madeleine McCann é adiado; juíza é criticada por post sobre Bolsonaro

A Justiça da Alemanha adiou, nesta sexta-feira, 16, pouco após o início da sessão, o julgamento, por vários crimes sexuais, do homem que é também o principal suspeito do caso Madeleine McCann, a menina britânica que desapareceu em 2007 em Portugal. O tribunal decidiu interromper a audiência e adiá-la para a próxima sexta-feira, 23, por objeções da defesa sobre a imparcialidade do julgamento.

Christian Brückner, um alemão de 47 anos, enfrenta três acusações de estupro e duas de abuso sexual de crianças no julgamento realizado no tribunal distrital de Braunschweig, no norte da Alemanha. O suspeito não foi acusado no caso McCann, no qual está sendo investigado por suspeita de homicídio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A defesa do suspeito, o advogado Friedrich Fülscher, levantou dúvidas sobre a imparcialidade de uma juíza assessora não profissional, psicoterapeuta infantil que defende os interesses das crianças. Segundo a defesa, sua profissão colocaria em dúvida a sua objetividade. A defesa de Brückner afirmou ainda que a juíza pediu anteriormente, em publicações no X, o assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os promotores se juntaram à objeção.