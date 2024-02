Juiz de Nova York multa Trump em US$ 355 milhões por fraude fiscal

Um juiz de Nova York anunciou nesta sexta-feira (16) uma multa ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump de quase US$ 355 milhões e o proibiu de administrar seus negócios por três anos, de acordo com a sentença.

Com esta sentença, o "tribunal pretende proteger a integridade do mercado financeiro e, portanto, o público em geral", afirmou o juiz.

Letitia apresentou essa ação civil em 2022, alegando fraude financeira contra os membros da família Trump por inflarem o valor do seu império imobiliário durante a década de 2010 a fim de obter dos bancos empréstimos mais favoráveis e melhores condições de seguro.

Alguns ativos, como a Trump Tower, localizada na famosa 5ª Avenida de Manhattan, são emblemáticos do sucesso do empresário que entrou na política graças à imagem de construtor imobiliário e apresentador de reality show de sucesso.

O juiz Engoron considerou que Letitia apresentou "provas conclusivas de que, entre 2014 e 2021, os acusados inflaram os ativos" do grupo em "de US$ 812 milhões [R$ 4 bilhões] a US$ 2,2 bilhões [R$ 10,9 bilhões]", dependendo do ano.