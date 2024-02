Inter Miami empata com Newell's (1-1) em amistoso especial para Messi

O atacante do Inter, Shanyder Borgelin, abriu o placar no segundo tempo (64') desviando de cabeça após uma cobrança de escanteio. E o meio-campista Franco Díaz empatou para o Newell's na reta final (83') após aproveitar um passe errado do time da casa.

O primeiro tempo teve um claro domínio do Inter tanto na posse de bola quanto nas chances criadas. Com a bola nos pés, o time buscou transições rápidas em direção ao gol adversário e, sem ela, pressionou na frente para recuperá-la o mais rápido possível.

Messi, muito ativo, participou de todas as melhores jogadas do time da Flórida. Ele voltou para triangular com seus companheiros no meio de campo, orientou o jogo e levantou a torcida em algumas ocasiões, como em um avanço em velocidade em que escapou de quatro marcadores antes de seu chute passar de raspão pela meta adversária.

O craque foi aplaudido pelas mais de 20 mil pessoas que mais uma vez lotaram o estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, ao norte de Miami.

O capitão do tricampeonato mundial da Argentina iniciará sua primeira temporada completa na MLS na próxima semana, com o desafio de se manter bem fisicamente ao longo dos meses.

Aos 36 anos, 'La Pulga' tem pela frente um calendário repleto de jogos, nos quais, além dos compromissos com seu clube, se destacam a defesa do título da Copa América com a 'Albiceleste' e a possível cereja do bolo dos Jogos Olímpicos de Paris.