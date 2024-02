Imprensa e torcedores em Madri já esperam por Mbappé

"Adeus Paris", "Ele vem": a imprensa madrilenha já começa a fantasiar com a chegada de Kylian Mbappé após o anúncio da sua saída do PSG e na esperança de que a eterna novela que o liga ao Real Madrid finalmente chegue ao fim.

"Ele é o melhor jogador do mundo, isso é indiscutível. Nós o vimos jogar e sabemos do que ele é capaz", disse Luis Cáceres, presidente da federação de torcedores do Real Madrid.

"Mas enquanto não o vir assinar, não vou acreditar, depois do que aconteceu em 2022", acrescenta, lembrando a escolha de Mbappé naquele ano de renovar com o PSG até 2024 com opção de mais um, quando parecia pronto para assinar com o Real naquele ano.

Este representante dos torcedores avisa: "O Real Madrid não é o PSG. Em Paris todos estavam aos seus pés. Aqui terá que fazer muito para provar o seu valor".

"É uma transferência que sempre me fez sonhar. Hoje mais do que nunca!", afirma Enrique Higueras, torcedor do Real Madrid, de 22 anos e doutorando em ciências do esporte, que conseguiu a exclusiva que mobilizou toda a imprensa esportiva no último 10 de junho de 2023.

Em um vídeo que se tornou viral, Higueras perguntou ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em frente a um restaurante, se iria contratar Kylian Mbappé. O dirigente respondeu à pergunta "Sim, sim. Mas não este ano".

Sinal de que o craque francês nunca saiu dos planos da diretoria merengue.

O anúncio de quinta-feira é "um alívio" para Enrique Higueras, agora "seguro de que jogará no Real Madrid e fará história".

Até os mais céticos querem que esse desejo seja enfim realizado.

