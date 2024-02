Hamas relata quatro mortes após corte de oxigênio em hospital de Gaza atacado por Israel

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta sexta-feira que quatro pacientes morreram após os cortes de energia elétrica que interromperam a distribuição de oxigênio medicinal em um hospital de Gaza, depois que as forças israelenses assumiram o controle do local.

Segundo o ministério, as vidas de outros pacientes nas unidades de terapia intensiva estão em perigo, assim como as vidas de várias crianças na creche do hospital Nasser de Khan Yunis, no sul do território palestino. O movimento islamista afirmou que considera "as forças israelenses responsáveis pelas vidas dos pacientes e das equipes médicas".