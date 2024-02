Hamas afirma que os reféns em Gaza 'lutam pela sua sobrevivência'

Os reféns na Faixa de Gaza "lutam pela sua sobrevivência" porque estão expostos aos mesmos "sofrimentos" que a população do território palestino bombardeado, afirmou nesta sexta-feira (16) o braço militar do Hamas.

Essas declarações ocorrem depois da libertação, no início desta semana, de dois reféns israelenses-argentinos durante uma operação israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que deixou "quase cem mortos" do lado palestino, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

