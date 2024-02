General ucraniano anuncia combates em Avdiivka contra tropas russas

Tropas ucranianas e russas travam "batalhas violentas" dentro de Avdiivka, uma cidade cercada pelas forças de Moscou no leste do país, anunciou o general ucraniano Oleksandr Tarnavski nas redes sociais.

O governo dos Estados Unidos afirmou na quinta-feira que a cidade corre "perigo" de cair nas mãos da Rússia e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que as tropas farão de tudo para salvar vidas na localidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Batalhas violentas acontecem dentro da cidade", anunciou o general que comanda as forças ucranianas no leste do país. "Nossas tropas utilizam todas as forças e recursos disponíveis para conter o inimigo", acrescentou.