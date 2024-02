Forças de Kiev e Moscou travam batalhas violentas no leste da Ucrânia

As tropas ucranianas e russas travam "batalhas violentas" nesta sexta-feira (16) dentro do "inferno" de Avdiivka, uma cidade do leste da Ucrânia que está recebendo reforços das forças de Kiev. Porém, existe o risco de retirada da Ucrânia da localidade devido à falta de recursos e aos ataques contínuos de Moscou, que iniciou a invasão da ex-república soviética no final de fevereiro de 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Batalhas violentas acontecem dentro da cidade", anunciou o general ucraniano Oleksandr Tarnavski, que comanda as forças de Kiev no leste do país nas redes sociais. "Nossas tropas utilizam todas as forças e recursos disponíveis para conter o inimigo", acrescentou.

A batalha de Avdiivka está em uma fase "crítica" e é mais difícil que a de Bakhmut, que durou vários meses até a conquista da cidade ucraniana pelo Exército russo, afirmou o porta-voz da 3ª brigada de ataque, Oleksandr Borodin. "A situação é crítica. O inimigo continua pressionando", declarou Borodin. "Lá (em Bakhmut), era difícil, agora é extremamente difícil, contra forças russas mais bem armadas", acrescentou. Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que as tropas farão "todo o possível" para salvar vidas na frente leste, em particular em Avdiivka, onde a situação é "crítica". A posição dos soldados ucranianos é cada vez mais precária na cidade devastada da região do Donbass, alvo de uma ofensiva russa. Na quinta-feira, Kiev mobilizou mais tropas para auxiliar as unidades em Avdiivka, que virou um "inferno", segundo a terceira brigada de assalto, enviada como reforço. O município caiu brevemente nas mãos dos separatistas pró-Rússia em julho de 2014, antes de retornar ao controle ucraniano, e a Rússia tenta assumir o controle da localidade há vários meses

Apesar do cenário de destruição, quase 900 civis permanecem em Avdiivka, segundo as autoridades locais. Moscou espera que a conquista da área dificulte os bombardeios ucranianos sobre Donetsk, reduto das forças pró-Rússia no leste da Ucrânia há 10 anos. A conquista da cidade representaria uma importante vitória simbólica para a Rússia. Tarnavski destacou que suas tropas estão preparando "novas posições" de defesa ao redor da cidade e "continuam instalando fortificações, levando em consideração todos os cenários possíveis".

Também afirmou que a prioridade de Kiev é "preservar a vida de cada soldado ucraniano" e descreveu a situação em Avdiivka como "difícil, mas controlada". Ele disse que seus comandantes receberam instruções de "estabilizar a situação". O Exército ucraniano afirmou que as tropas "permanecem firmes" e acrescentou que "continuam provocando o recuo do inimigo que tenta cercar Avdiivka".