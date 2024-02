Federico Coria surpreende Báez e avança às semifinais do ATP de Buenos Aires

Federico Coria venceu Sebastián Báez em um duelo entre argentinos nesta sexta-feira (16) e avançou às semifinais do torneio ATP 250 de Buenos Aires.

Coria, 106º do ranking, fez uma grande partida para superar Báez (30º), quinto cabeça de chave, com parciais de 6-1 e 6-4 em pouco menos de uma hora e meia de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 31 anos de idade e já tendo integrado o Top 50, Coria chega pela primeira vez às semifinais em Buenos Aires em sua melhor participação no torneio que Guillermo Coria, seu irmão mais velho e ex-número 3 do mundo, venceu há 20 anos.