Exército israelense afirma que prendeu suspeitos do ataque de 7/10 em hospital de Gaza

O Exército de Israel informou nesta sexta-feira que suas tropas prenderam, no hospital Nasser de Gaza, mais de "20 terroristas" suspeitos de participação no ataque de 7 de outubro executado pelo Hamas.

"As tropas localizaram armas no interior do hospital e prenderam dezenas de suspeitos de terrorismo, incluindo mais de 20 terroristas que participaram no massacre de 7 de outubro", informou o Exército em um comunicado, no qual acusa o grupo islamista palestino Hamas de utilizar o centro de saúde como posição para atacar suas forças.