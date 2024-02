EUA: mulher descobre 21 irmãos e que todos são filhos de médico responsável pela inseminação

A investigação de um problema de saúde por meio de um teste genético não trouxe apenas uma resposta para a dúvida de uma moradora de Connecticut, nos Estados Unidos - mas 21 novos parentes. Victoria Hill, uma assistente social de 39 anos, ao realizar um teste de DNA com um kit caseiro, descobriu que tinha vários irmãos (e que chegou a namorar um deles), ao fazer um teste de DNA com um kit caseiro, revelou a CNN nesta semana.

Victoria Hill decidiu aderir à febre dos kits caseiros de teste de DNA, nos quais o paciente coleta as próprias amostras e envia para uma empresa especializada, ao deparar-se com um problema de saúde que, estranhamente, não havia atingido seus pais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado foi muito além do esperado. Em vez da explicação genética sobre seu problema de saúde, o teste revelou uma nova árvore genealógica para Victoria - precisamente, com mais novo 21 irmãos, além do irmão com quem cresceu.