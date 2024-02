EUA considera 'alarmante' suspensão de escritório da ONU na Venezuela

A suspensão das atividades do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) na Venezuela é "alarmante", afirmou uma fonte do Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (16).

O governo do mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, tomou essa medida depois de o Alto Comissariado expressar sua "profunda preocupação" com a prisão da ativista Rocío San Miguel.

Os Estados Unidos consideram "alarmante" essa decisão "de represália" pela posição do escritório técnico de assessoria da ONU na defesa da ativista, afirmou a fonte, que pediu anonimato, em declarações à AFP.