Elon Musk muda sede da SpaceX em disputa contra Delaware

Segundo dados deste estado do leste, cerca de 80% das aberturas de capitais foram registradas em seu território: as empresas confiam na experiência de seus magistrados e na estabilidade de seu sistema jurídico.

A derrota de Musk o levou a mudar a SpaceX para o Texas, um dos raros estados, junto com Nevada, que tenta implantar um sistema legal passível de concorrer com Delaware.

Pilar do empreendedorismo, é uma das instituições de referência no funcionamento interno das multinacionais americanas.

A jurisprudência do tribunal tem mais de 100anos e as empresas acatam as decisões do DCC. Além disso, os juízes não são eleitos como em muitos estados, nem nomeados por políticos, mas escolhidos por comissões apartidárias que consideram o seu conhecimento e formação, destaca Scott Simmons.

arp/els/cha/mr/mel/jc/fp