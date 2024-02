Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o provedor de software de rede que está construindo o futuro das redes, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de uma chamada de dados móveis em cooperação com a Ligado Networks, fornecedora líder de serviços móveis por satélite (MSS) na América do Norte. A conexão consistia em uma conexão de dados de rede não terrestre (NTN) 3GPP Rel.17 IoT de banda estreita (NB-IoT) implantada na poderosa rede de satélites Ligado SkyTerra.

Usando uma solução de rede de acesso via rádio (RAN) de NB-IoT nativa na nuvem, a plataforma de serviço Mavenir NTN foi integrada ao Ligado Ground-Based Beam Former (GBBF) por meio de uma interface digital, fornecendo uma conexão adaptável e de alta diretividade para um equipamento de usuário (UE) específico no solo por meio do link de satélite. A equipe demonstrou com sucesso um UE conectado ao feixe do satélite em uma operadora de banda estreita de 200 kHz dentro da banda n255 padronizada por 3GPP, ou seja, o espectro de banda L já designado e totalmente licenciado para operações MSS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A adoção da tecnologia NTN compatível com 3GPP permite que as redes de satélite sejam compatíveis com dispositivos que usam chipsets convencionais e de baixo custo que também podem operar em redes IoT terrestres. Esta demonstração abre caminho para a integração perfeita da tecnologia de satélite com as redes móveis do futuro, estendendo a cobertura a regiões remotas e geografias desafiadoras, ao mesmo tempo que apoia diversas aplicações IoT inovadoras, incluindo diagnóstico de veículos, monitoramento ambiental, conectividade de primeiros socorros e medição inteligente.