Blinken se reunirá com Lula e Milei em viagem a Brasil e Argentina

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, se reunirá na próxima semana com os presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javie Milei, em uma viagem a estes dois países que lhe permitirá estreitar os laços com os dois líderes. Será a primeira visita em anos de um secretário de Estado a estes dois países, algo surpreendente considerando que o Brasil é a maior economia regional e a Argentina a terceira. No caso do Brasil, há uma explicação: o fato de ter sido presidido até o início de 2023 por Jair Bolsonaro, muito próximo do ex-presidente republicano Donald Trump.

A chegada de Lula ao poder deu uma guinada na relação bilateral, muito mais estreita no combate à mudança climática, nos direitos dos trabalhadores e na defesa da democracia. Esses são alguns dos assuntos que serão discutidos no Rio de Janeiro, que sediará a reunião de chanceleres do G20 nos dias 21 e 22 de fevereiro. Nessa reunião, Blinken tentará envolver os líderes mundiais no "aumento da paz e da estabilidade, na promoção da inclusão social, na redução da desigualdade, no fim da fome, no combate à crise climática, na promoção da transição para energias limpas, no desenvolvimento e em tornar a governança global mais eficaz", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em um comunicado. Em Brasília, Blinken se reunirá com Lula para tratar de "questões bilaterais e globais", acrescentou. Em algumas questões internacionais importantes para Washington, como a guerra na Ucrânia e a crise política na Venezuela, cada um segue o seu caminho. Exibindo a sua veia independente, Lula distanciou-se do presidente democrata Joe Biden na sua tentativa de isolar a Rússia depois de esta ter invadido a Ucrânia há quase dois anos.

Bruna Santos, diretora do Instituto Brasil do Wilson Center, um think tank, avalia que o governo Biden tem consciência de que "eles podem ser bons amigos, aliados às vezes", mas nem sempre. Lula acusa o Ocidente de ter alguma responsabilidade pela guerra na Ucrânia e não hesitou em prometer ao presidente russo, Vladimir Putin, alvo de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, que estaria seguro se visitasse o Rio para a cúpula do G20 em novembro, antes de mudar de ideia. Segundo Bruna Santos, Washington entende o caso da Ucrânia, mas está desconcertado com o silêncio do Brasil sobre a Venezuela, cujo presidente, Nicolás Maduro, multiplicou as prisões de ativistas e reluta em permitir que alguns adversários concorram nas eleições presidenciais, previstas para este ano. Especialmente a opositora María Corina Machado, que poderia ofuscá-lo depois que venceu as primárias da oposição.

Durante a viagem, de 20 a 23 de fevereiro, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos fará uma parada em Buenos Aires para discutir com Milei "questões bilaterais e globais, como o crescimento econômico sustentável (...), direitos humanos e governança democrática, minerais críticos e melhoria do comércio e do investimento", disse o comunicado. Embora não tenha se reunido com Biden, Milei obteve forte apoio de Washington no final de 2023, principalmente no Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual o país mantém um programa de crédito de 44 bilhões de dólares (218 bilhões de reais na cotação atual).