Biden afirma que Putin e seus 'criminosos' são responsáveis pela morte de Navalny

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta sexta-feira (16), que o presidente russo, Vladimir Putin, e seus "criminosos" são responsáveis pela morte do opositor russo Alexei Navalny na prisão.

O presidente americano deu seus pêsames à esposa e aos filhos do opositor ao Kremlin.

Perguntado em 2021, após um encontro com Putin na Suíça, sobre o que aconteceria se Navalny morresse, Biden declarou: "Deixei claro para ele que acredito que as consequências disso seriam devastadoras para a Rússia".

"O que aconteceu com Navalny é mais uma prova da brutalidade de Putin. Ninguém deve se deixar enganar".

As autoridades russas informaram que Navalny morreu nesta sexta-feira em uma prisão no Ártico, um mês antes das eleições que podem prolongar a hegemonia de Putin no poder.

A morte de Navalny, depois de três anos de detenção e um envenenamento do qual ele culpou o Kremlin, priva a oposição russa de seu rosto visível em um momento de intensa repressão e em plena campanha militar de Moscou na Ucrânia.

O democrata disse que a morte de Navalny recorda a necessidade de que os republicanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deixem de bloquear um pacote de ajuda para a Ucrânia, em guerra após ser invadida pela Rússia há quase dois anos.