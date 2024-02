Americanos estão divididos sobre proibição do TikTok nas eleições

A campanha do presidente americano Joe Biden está adotando o TikTok para agradar os eleitores mais jovens antes das eleições presidenciais, mas os adultos dos Estados Unidos têm opiniões divergentes sobre a operação do aplicativo de compartilhamento de vídeos no país.

Uma nova pesquisa da Associated Press e do Norc Center for Public Affairs Research revela uma divisão tripartite quando se trata de proibir o aplicativo, com 31% dos adultos dos EUA dizendo que seriam a favor de uma proibição nacional do uso do TikTok, enquanto 35% dizem que se oporiam a esse tipo de ação. Outros 31% dos adultos dizem que não são a favor nem contra a proibição da plataforma de mídia social, que é de propriedade da ByteDance, sediada em Pequim.

As discussões sobre a proibição do TikTok atingiram um pico nos EUA no início do ano passado, depois que uma série de legisladores, governos e órgãos reguladores ocidentais levantaram preocupações de que um conjunto de leis chinesas poderia forçar a empresa a compartilhar dados de usuários com o governo autoritário da China. Evidências específicas desta hipótese não foram fornecidas pelo governo dos EUA ou pelos críticos do TikTok.