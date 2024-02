Alexei Navalny, o obstinado opositor de Putin que morreu atrás das grades

No final de 2023, foi transferido para uma remota colônia penitenciária no Ártico russo, onde a sua morte foi anunciada nesta sexta-feira (16).

Navalny, preso desde janeiro de 2021, foi novamente condenado em agosto passado, desta vez a 19 anos de prisão por "extremismo", pena que teve de cumprir em um dos estabelecimentos mais rígidos do sistema prisional russo.

Envenenado, preso, condenado e morto na prisão. O opositor russo Alexei Navalny pagou com a vida sua luta contra o presidente Vladimir Putin, enquanto denunciava a repressão e a corrupção de seu governo, além do ataque contra a Ucrânia.

Durante o seu julgamento por "extremismo" em agosto de 2023, condenou "a guerra mais estúpida e sem sentido do século XXI", referindo-se ao ataque russo à Ucrânia.

Durante as audiências e em mensagens transmitidas por meio de seus advogados, Navalny não deixou de denunciar Vladimir Putin, a quem descrevia como um "avô escondido em um bunker".

Navalny, de 47 anos, parecia magro e envelhecido durante as transmissões das últimas audiências em que esteve envolvido - a única forma de vê-lo. Ficou fisicamente marcado pelo envenenamento que sofreu em 2020, pela greve de fome e pelos repetidos isolamentos na prisão.

Alexei Navalny também tentou mostrar o seu apoio aos seus companheiros de infortúnio, presos em consequência da repressão, e denunciou uma Justiça russa "fascista".

No exílio, as suas equipes continuam divulgando investigações sobre o enriquecimento das elites políticas, algumas das quais se beneficiam diretamente do conflito na Ucrânia.