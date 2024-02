Aborto, um dos piores crimes em El Salvador

"Tive meu bebê normalmente, mas sofri uma ruptura no útero. Eles me sedaram para fazer uma curetagem. Três dias depois que acordei, descobri que ela havia morrido", afirma Lilian, que pede para ser identificada apenas pelo nome.

Lilian ficou oito anos atrás das grades e Alba dez. Sua libertação, após uma revisão de sentença, é um vitória incompleta para as mulheres em um país que insiste em manter uma das leis mais rígidas do mundo sobre o tema.

Lilian foi presa no hospital após dar à luz um bebê e Alba no funeral de seu filho. Acusadas de matá-los, foram condenadas a 30 anos de prisão em El Salvador, onde abortos e emergências obstétricas são punidos como crime.

Auxiliada pelas organizações 'Colectiva Feminista' (Coletivo Feminista) e 'Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto' (Grupo Cidadão pela Descriminalização do Aborto), Lilian saiu da prisão em novembro e foi a última libertada das 73 condenadas a penas entre 30 e 50 anos na última década, por abortos ou complicações obstétricas.

"Primeiro me acusaram de abandono e desamparo, mas a promotoria classificou o crime como "homicídio qualificado" e fui condenada em maio de 2016. Achei que minha vida estava arruinada para sempre", disse ela.

Eu tinha 20 anos, uma filha de dois anos, um companheiro e um emprego quando isso aconteceu, em novembro de 2015, no hospital público de Santa Ana, no oeste de El Salvador.

Em dezembro de 2009, aos cinco meses de gestação, sentiu dores fortes. O parto ocorreu em sua casa modesta em uma área rural do sudoeste.

Quase todas estas mulheres são pobres, com baixa escolaridade e de zonas rurais, onde os serviços de saúde são precários, explicou Arturo Castellanos, assistente social do 'Agrupación Ciudadana'.

"Tive que parir sozinha, desmaiei, ele caiu e se machucou", contou. No dia seguinte, uma vizinha chamou a polícia e ela foi presa no velório do bebê.

Não teve, disse, "um julgamento justo" nem quem a defendesse. "Meu mundo caiu porque sabia que não veria minhas filhas e que estava sendo punida por algo que não cometi", afirmou.

"Quem me estuprou ficou livre com sua família e eu... presa. A lei é muito injusta", disse Alba.