Venezuela suspende escritório de direitos humanos da ONU e expulsa seu pessoal

O chanceler Yvan Gil anunciou à imprensa esta decisão do governo do presidente Nicolás Maduro, que inclui a expulsão do pessoal deste Escritório Técnico de Assessoria, que terá que deixar o país nas próximas 72 horas.

A Venezuela suspendeu as atividades da representação no país do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, estabelecido em 2019, ao qual acusou de ser um "escritório particular" de "golpistas e terroristas".

"Essa decisão é tomada devido ao papel impróprio que esta instituição desempenhou, que longe de mostrá-la como uma entidade imparcial, a levou a se tornar o escritório particular do grupo de golpistas e terroristas que conspiram permanentemente contra o país", disse Gil.

Seu sucessor, Volker Türk, visitou a Venezuela em janeiro de 2023, quando ficou acordado que o escritório continuaria operando por mais dois anos. Durante sua estadia, ele encorajou as autoridades a libertar todas as pessoas detidas arbitrariamente e insistiu em tomar medidas para acabar com as torturas.

O comissário também se reuniu com diversos setores da sociedade civil, bem como com autoridades do governo, e atendeu denúncias sobre execuções extrajudiciais. No entanto, ele disse que houve restrições para acessar alguns centros de detenção no país.

Gil esclareceu que a Venezuela continuará "a ter cooperação com o escritório do alto comissário em Genebra".