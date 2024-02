UE reduz previsão de crescimento para 2024 e prevê desaceleração da inflação

A Comissão Europeia reduziu nesta quinta-feira (15) a previsão de crescimento econômico da Eurozona para 2024, a 0,8%, e anunciou uma previsão de desaceleração da inflação mais expressiva que a esperada. As projeções de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) da Comissão indicavam um crescimento de 1,2% na zona do euro em 2024, mas o desempenho ruim do bloco no fim de 2023 e início do ano provocou um corte de 0,4 ponto percentual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o documento da Comissão, "a ampla estagnação da economia da UE ao longo de 2023 se transformou em um impulso frágil no início do novo ano".

A Comissão recordou que "a economia da UE escapou por pouco de uma recessão técnica no segundo semestre de 2023 e, no final do ano, o PIB real estava em termos gerais no mesmo nível, como no terceiro trimestre de 2022". Porém, a Comissão destacou que a tendência será acompanhada por uma contração "mais rápida que o esperado" da inflação. No relatório anterior, a Comissão havia projetado uma inflação de 3,2% para 2024, mas agora reduziu a previsão para 2,7%, trajetória que deve seguir para 2,2% no final de 2025. "Uma retração nos preços das matérias-primas energéticas e um estímulo econômico enfraquecido propiciaram uma trajetória descendente mais acentuada do que o previsto para a inflação", afirmou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. Os analistas da Comissão destacaram que o fim das medidas de apoio ao setor energético e as perturbações comerciais no Mar Vermelho "exercerão alguma influência no aumento dos preços". Porém, destaca o relatório, a tendência não será suficientemente forte para "alterar o processo de inflação em queda".

Play

A trajetória da inflação abre perspectivas para uma redução das taxas básicas de juros que foram elevadas pelo Banco Central Europeu (BCE) para controlar o reajuste de preços. A Comissão recordou que nos 15 meses entre julho de 2022 e setembro de 2023, o BCE aumentou as taxas de juros a 4,50%.

"Este foi o ciclo de ajuste mais rápido na história da zona do euro", afirmou a Comissão. "Por este motivo, os mercados financeiros esperam que o BCE comece a cortar as taxas com mais força que o previsto no final do ano passado". Entre as principais economias da UE, a Comissão projeta que a Alemanha deve encerrar o ano com uma alta modesta de 0,3% do PIB.