Trump é esperado novamente em tribunal de NY em caso de suborno

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve comparecer nesta quinta-feira (15) a um tribunal de Manhattan, em uma audiência em que o juiz deverá marcar a data do julgamento do caso dos pagamentos para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, em plena campanha eleitoral para voltar à Casa Branca.

Se o juiz de origem colombiana Juan Merchan rejeitar o último recurso dos advogados do bilionário republicano, e mantiver a data de 25 de março para o início do julgamento, será o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a sentar no banco dos réus da Justiça criminal.

Até agora, as inúmeras frentes jurídicas enfrentadas pelo ex-presidente - que possui 91 acusações criminais - não minaram a sua popularidade, e as pesquisas o apontam como favorito em um possível duelo contra o atual presidente Joe Biden, em novembro.