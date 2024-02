Red Bull apresenta seu novo carro na presença de seu dirigente investigado

A Red Bull, equipe campeã mundial de Fórmula 1, apresentou nesta quinta-feira (15) o seu carro para a temporada de 2024, em meio às especulações sobre o futuro do seu principal dirigente, Christian Horner, alvo de uma investigação interna por "comportamento impróprio" com uma subordinada.

Verstappen também foi questionado sobre a situação de Horner e se esquivou, alegando estar "muito focado no trabalho para se preparar" para defender seu título.

"Minha vida não gira somente em torno da Fórmula 1, prefiro não pensar muito nela fora dos treinos programados", garantiu ele.

No âmbito puramente esportivo, o novo carro apresentado nesta quinta-feira, que conta em grande parte com as cores do seu antecessor, apresenta "melhorias em todos os aspectos, mecânicos, aerodinâmicos...", explicou o engenheiro-chefe Adrian Newey.