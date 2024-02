Putin diz que Rússia prefere Biden a Trump porque democrata é 'mais experiente e previsível'

O presidente Vladimir Putin disse que a Rússia iria preferir ver o presidente dos Estados Unidos Joe Biden ganhar um segundo mandato, descrevendo o democrata como mais experiente e mais previsível do que Donald Trump - mesmo que Moscou discorde fortemente com as políticas da atual administração.

Os comentários de Putin durante uma entrevista com a emissora de TV estatal da Rússia na quarta-feira, 14, foram os primeiros sobre as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, que possivelmente terão Biden contra Trump.

As falas surgem em um momento de altas tensões entre a Rússia e o Ocidente - e profundas discordâncias nos Estados Unidos sobre a melhor forma de combater a Rússia e ajudar a Ucrânia.