-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Trump é esperado novamente em tribunal de NY em caso de suborno

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve comparecer nesta quinta-feira (15) a um tribunal de Manhattan, em uma audiência em que o juiz deverá marcar a data do julgamento do caso dos pagamentos para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, em plena campanha eleitoral para voltar à Casa Branca.

(EUA justiça política, 450 palavras, já transmitida)

HAVANA:

Cuba promove incentivos salariais para médicos permanecerem no país

Alexey López, um cardiologista de 59 anos que trabalha em um importante hospital de Havana, dorme "um pouco mais tranquilo" desde fevereiro, quando o governo começou a promover incentivos salariais para tentar reter seus trabalhadores da saúde.

(Cuba inflação emprego economia saúde)

-- EUROPA

ATENAS:

Grécia vai legalizar casamento homossexual e adoção por casais do mesmo sexo

A Grécia se prepara para autorizar nesta quinta-feira(15) o casamento homoafetivo e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, uma reforma social de grande alcance movida pelo governo conservador, apesar da feroz oposição da influente Igreja Ortodoxa.

(Grécia religião igreja família política, 490 palavras, já transmitida)

FOCSANI:

Escolas romenas relembram Holocausto, um período silenciado de seu passado

A Romênia, que dizimou sua comunidade judaica, agora ensina em suas escolas de Ensino Médio sobre o "terror" do Holocausto, um período que por muito tempo foi silenciado neste país do leste europeu.

(Romênia religião educação história política guerra, 460 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE reduz previsão de crescimento para 2024 e prevê desaceleração da inflação

A Comissão Europeia reduziu nesta quinta-feira (15) a previsão de crescimento econômico da Eurozona para 2024, a 0,8%, e anunciou uma previsão de desaceleração da inflação mais expressiva que a esperada.

(UE inflação Eurozona economia, 540 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Alemanha supera o Japão como terceira maior economia mundial

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 1,9% em 2023, mas o país foi superado pela Alemanha como terceira maior economia mundial devido à expressiva desvalorização do iene, segundo os dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

(Alemanha Japão economia PIB, 680 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O que está por trás da surpreendente vitalidade da economia dos EUA?

Crescimento que desafia as previsões de recessão, sólida criação de emprego, forte consumo: a economia dos Estados Unidos continua surpreendendo, apesar das altas taxas de juros. Como se explica este aparente paradoxo?

(EUA consumo inflação emprego PIB economia macroeconomia, 740 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

FLÓRIDA:

Nave de empresa privada americana decola com missão de pousar na Lua

Uma nave espacial americana decolou nesta quinta-feira (15) do Centro Espacial Kennedy com a missão de pousar na Lua, a segunda tentativa de uma empresa privada de neste ano, após o fracasso de outro grupo em janeiro.

(EUA espaço Lua, 550 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Uma noite nos Museus do Vaticano com Gianni, guardião de suas 2.797 chaves

Durante a noite, Gianni Crea empurra a porta de entrada dos Museus do Vaticano, com um imponente chaveiro em mãos para abrir as galerias, que estão entre as mais visitadas no mundo.

(Vaticano religião cultura arte, 520 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Cillian Murphy abre o Festival de Berlim com drama irlandês

O ator Cillian Murphy, um dos favoritos na disputa pelo Oscar este ano, abre nesta quinta-feira (15) o Festival de Berlim com a exibição de um drama irlandês baseado em uma história real sobre mães solteiras exploradas por freiras católicas.

(Alemanha Irlanda festival cinema, 510 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento das Liga Europa

