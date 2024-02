Papa substitui cardeal desaparecido há dois dias no Panamá

Nascido na Espanha e prestes a completar 80 anos, Lacunza apresentou sua renúncia à diocese por limite de idade quando completou 75 anos, como todos os bispos católicos, segundo as normas da Igreja, mas Francisco o manteve no cargo.

"O Santo Padre nomeou bispo de David [oeste do Panamá] o Reverendo Padre Luis Enrique Saldaña Guerra", depois de aceitar a renúncia do Cardeal Lacunza da diocese "devido ao limite de idade", informou a Nunciatura em comunicado.

O papa Francisco substituiu, nesta quinta-feira (15), o cardeal José Luis Lacunza como bispo de uma diocese do Panamá, desaparecido há dois dias em um incidente confuso, informou a Nunciatura Apostólica.

No entanto, o pontífice renunciou duas semanas depois de protagonizar um estranho episódio em que esteve desaparecido por dois dias, o que motivou uma busca por parte da polícia e do Ministério Público panamenhos.

O cardeal desapareceu no dia 30 de janeiro depois de deixar o seu escritório em David, 400 quilômetros a oeste da capital panamenha, e foi encontrado dois dias depois pela polícia "um pouco desorientado" dentro do seu carro em uma zona rural, a cerca de 40 quilômetros do bispado.

Ao celebrar a sua primeira missa após este acontecimento, pediu "perdão" e "desculpas" aos seus paroquianos.

