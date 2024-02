Papa Francisco recebe candidatas presidenciais do México

O papa Francisco se encontrou nesta quinta-feira (15) com a candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum, dois dias depois de se reunir com Xóchitl Gálvez, principal adversária da dirigente de esquerda na disputa eleitoral.

As duas candidatas conversaram com Francisco na Casa Santa Marta, residência do pontífice no Vaticano, duas semanas antes do início da campanha para as eleições de 2 de junho, informaram suas respectivas assessorias de imprensa, que também publicaram fotografias dos encontros.

"Foi uma hora excepcional da qual nunca me esquecerei, com uma forma simples e acolhedora, que mostra sua grandeza", disse Sheinbaum, que tem ascendência judaica e lidera as pesquisas para se tornar a primeira mulher presidente do México.