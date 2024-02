Operação militar israelense em hospital do sul de Gaza em busca de reféns

Soldados israelenses estão realizando uma "operação seletiva e limitada" no hospital após receberem "informações críveis" de que o Hamas manteve reféns capturados no local em 7 de outubro em Israel.

O hospital Nasser está localizado em Khan Yunis, no meio dos combates entre o Exército e o movimento islamista palestino, que governa o estreito território desde 2007. Milhares de civis que fugiram da guerra se refugiaram no local, embora nos últimos dias tenham sido evacuados.

Também pode haver "corpos de reféns" no local, um dos poucos que ainda estão funcionando em Gaza, afirmou o corpo armado em um comunicado.

Após Khan Yunis, uma cidade transformada em campo de ruínas, Israel prepara uma ofensiva terrestre em Rafah, alguns quilômetros mais ao sul, na fronteira fechada com o Egito.

Mais de um milhão de palestinos se aglomeram nesta cidade e a comunidade internacional alertou para as consequências devastadoras de uma incursão neste último refúgio para civis que fogem dos combates.

A guerra eclodiu após o ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel, no qual os combatentes mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Os islamistas também sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais 130 permanecem retidas em Gaza.

Em retaliação, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e sua ofensiva militar já deixou 28.663 mortos em Gaza, principalmente mulheres e crianças, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde do território.

Apesar da pressão internacional, Israel insiste que entrar em Rafah é crucial para eliminar as tropas do Hamas após quatro meses de guerra.