Milan e Benfica vencem na ida e se aproximam das oitavas da Liga Europa

No estádio San Siro, o Milan conseguiu uma vitória tranquila sobre o Rennes, invicto há nove jogos no Campeonato Francês. Sem mostrar poder de reação, os bretões foram dominados pelos milaneses, com dois gols marcados por Ruben Loftus-Cheek (32' e 48') e Rafael Leão (53').

O Milan ficou mais perto da classificação na Liga Europa após derrotar, nesta quinta-feira (15), o Rennes por 3 a 0, no jogo de ida dos playoffs de acesso à oitavas de final do torneio, em que o Benfica também venceu em casa outra equipe francesa, o Toulouse (2-1).

Mais cedo, o Olympique de Marselha cedeu o empate nos últimos instantes diante do ucraniano Shakhtar Donetsk (2-2). Em duas ocasiões os marselheses ficaram à frente no placar, mas os ucranianos igualaram logo em seguida, sendo que o gol de empate foi marcado nos descontos (90'+3) pelo atacante brasileiro Eguinaldo.

Em outra decepção para os times franceses, o Lens ficou apenas no empate em casa com o Freiburg (0-0) e vai precisar vencer na Alemanha para chegar às oitavas de final e continuar sua aventura europeia, que havia começado muito bem na Liga dos Campeões.

Em outro jogo, bem movimentado, o turco Galatasaray derrotou o Sparta Praga, da República Tcheca, em casa por 3 a 2, com um gol de Icardi nos acréscimos (90'+1).

O português Sporting ficou mais perto das oitavas de final da Liga Europa com uma vitória em Berna por 3 a 1 sobre o suíço Young Boys. O zagueiro Aurèle Amenda abriu o placar com um gol contra (31'), Viktor Gyokeres ampliou convertendo um pênalti pouco antes do intervalo (41'). Ugrinic diminuiu logo em seguida (42') mas o zagueiro Gonçalo Inácio marcou o terceiro de sua equipe no início do segundo tempo (48') e o placar não mudou mais.

Já a situação do também português Braga é bem diferente da vivida por Sporting e Benfica. O time foi derrotado por 4 a 2 pelo Qarabag, do Azerbaijão, que colocou um pé nas oitavas.