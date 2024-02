Mbappé comunica ao PSG intenção de deixar o clube

O atacante Kylian Mbappé comunicou aos dirigentes do Paris Saint-Germain sua intenção de deixar o clube da capital francesa ao término de seu contrato no final da atual temporada, informou uma pessoa próxima ao clube nesta quinta-feira (15).

É o final de uma das novelas mais acompanhadas do futebol nos últimos anos, embora ainda de maneira não oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O astro e capitão da seleção da França, de 25 anos, chegou ao PSG em 2017 vindo do Monaco e em 2022 renovou seu contrato por duas temporadas, com a opção de uma terceira adicional, que renunciou a ativar no verão europeu passado, iniciando assim os últimos meses de rumores sem fim sobre uma eventual saída do time parisiense.