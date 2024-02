Líder do Hezbollah morre em ataque israelense no sul do Líbano

Um líder do Hezbollah, que já havia sido ferido em um ataque israelense contra seu carro há uma semana, é um dos dez mortos de um ataque de Israel no sul do Líbano na noite de quarta-feira, disse uma fonte de segurança à AFP nesta quinta (15).

No ataque, que teve como alvo um edifício na cidade de An Nabatiya, sete membros da mesma família morreram, todos civis.

Três membros do Hezbollah pró-Irã, incluindo um oficial militar ferido em um ataque de drone naquela mesma cidade, em 8 de fevereiro, também morreram, detalhou a fonte.