Julian Assange 'morrerá' se for extraditado para os EUA, diz esposa

A esposa de Julian Assange alertou, nesta quinta-feira (15), em Londres, que o fundador do Wikileaks "morrerá" se for extraditado para os Estados Unidos, que quer julgá-lo por espionagem.

O grupo de apoio ao fundador do WikiLeaks 'Free Assange' advertiu, em um comunicado, em dezembro, que este julgamento em Londres "poderia ser a última oportunidade para evitar sua extradição para os Estados Unidos".

Dois juízes britânicos irão examinar a decisão do Tribunal Superior de Justiça de Londres, tomada em 6 de junho, de negar a Assange a permissão para recorrer de sua extradição para os Estados Unidos, aceita em junho de 2022 pelo governo britânico.

Se Assange falhar nesta última tentativa perante a justiça britânica, ele terá esgotado todas as vias de recurso no Reino Unido.

No entanto, um último recurso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) "ainda é possível", afirmaram seus seguidores em dezembro.

O australiano de 52 anos está sendo processado nos Estados Unidos por ter publicado desde 2010 mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas do país norte-americano, especialmente no Iraque e no Afeganistão.

Por isso, Assange corre o risco de ser condenado a 175 anos de prisão, acusado de espionagem.