Israel mantém plano de operação militar em Rafah apesar dos alertas internacionais

No caso de uma operação militar em Rafah, o risco de atrocidades é "sério, real e elevado", alertou na quarta-feira Alice Wairimu, conselheira especial da ONU para a prevenção do genocídio.

"Israel não recebeu, no Cairo, novas propostas do Hamas sobre a libertação dos nossos reféns", afirmou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

O diretor da CIA (serviço de inteligência dos Estados Unidos) se reuniu na terça-feira no Cairo com o diretor do Mossad israelense, enquanto uma delegação do Hamas se uniu às negociações na quarta-feira.

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que governa a Cisjordânia ocupada, pediu ao Hamas que aceite "rapidamente" uma trégua.

O FBI (polícia federal americana) revelou que seu diretor, Christopher Wray, fez uma viagem não anunciada a Israel para uma reunião com as agências locais de segurança e inteligência.