Gaza, o lugar mais mortal para jornalistas em 2023 (informe)

"Cada jornalista morto é mais um golpe em nossa compreensão de mundo", lamenta a diretora-executiva do CPJ, Jodie Ginsberg.

No total, 72 jornalistas, a maioria palestinos, morreram na guerra travada por Israel na Faixa de Gaza desde os atentados lançados em 7 de outubro por militantes do movimento islamista Hamas em território israelense. A eles se somam três jornalistas libaneses e dois israelenses.

Em dezembro, o CPJ também anunciou que Israel entrou pela primeira vez na lista de países com maior número de jornalistas presos, com 17 casos em 1º de dezembro de 2023.

O CPJ, que já denunciou no passado o que parece ser uma "perseguição" das forças israelenses contra jornalistas, investiga se doze jornalistas mortos em Gaza foram deliberadamente atacados por seus soldados, o que constituiria "um crime de guerra".

E as mortes continuam. Em 7 de fevereiro, o CPJ anunciou que o número de comunicadores mortos em Gaza havia subido para 85. Em alguns casos, até familiares de jornalistas foram alvos das forças israelenses, denuncia o comitê.

Em três meses, o conflito tirou mais vidas do que em um ano em um país inteiro, alertou a organização com sede em Nova York.

Ao todo, foram 78 jornalistas assassinados no exercício da profissão, um recorde. As circunstâncias das mortes de outras oito pessoas ainda estão sendo investigadas e 13 são funcionários de apoio à imprensa.

A nível mundial, o número de comunicadores mortos no ano passado é o mais alto desde 2015 e supõe um aumento de quase 44% em relação aos números de 2022 (69 mortos).

Se excluirmos as mortes em Israel, Gaza e Líbano, em 2023, 22 jornalistas morreram no exercício da sua profissão em 18 países, o que "não significa que o jornalismo esteja mais seguro", alerta a organização.

A maior redução foi registada na Ucrânia e no México, que passaram de 13 assassinatos para 2 cada.

Sobre o México, o CPJ adverte que, junto com as Filipinas e a Somália, é "um dos países mais mortais do mundo para jornalistas", onde, em um contexto de corrupção e crime organizado, são alvos de ataques, assédio, ameaças e sequestros.