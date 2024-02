Exército israelense confirma que matou comandante libanês do Hezbollah

O Exército israelense confirmou, nesta quinta-feira (15), que matou um comandante do movimento libanês Hezbollah, seu vice e outro combatente em um bombardeio no sul do Líbano.

Ali al Debs e dois outros combatentes foram mortos na noite de quarta-feira "em um bombardeio realizado de forma precisa por um avião das FDI [Exército israelense] contra uma estrutura militar do Hezbollah em Nabatiyeh", afirmaram os militares em comunicado.