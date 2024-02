Deslizamento de terra deixa mansões à beira de precipício na Califórnia

Mansões construídas no topo de um penhasco na Califórnia se aproximaram ainda mais do precipício, depois que um deslizamento fez com que toneladas de rochas e terra caíssem no mar.

Fotos impressionantes mostram as três mansões, localizadas em Dana Point, a um passo do Pacífico, após o deslizamento de terra. Para a surpresa de muitos, as propriedades não correm o risco de cair no mar,

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lewis Bruggeman, proprietário de uma das casas da região, ao sul de Los Angeles, afirmou a um canal de TV local que seu imóvel "não está nem estará ameaçado. Autoridades concordam que não há danos estruturais maiores neste momento."