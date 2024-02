Defesa de Bolsonaro pede afastamento de Moraes de investigações sobre suposta tentativa de golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou o afastamento do ministro Alexandre de Moraes e a nulidade de todas as suas decisões no inquérito em que Moraes investiga a participação de Bolsonaro em uma suposta tentativa golpista. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), diz a defesa, se coloca "no papel de vítima central" das ações investigadas, de acordo com um documento apresentado na quarta-feira (14) ao STF, ao qual a AFP teve acesso nesta quinta (15). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esse posicionamento compromete "a imparcialidade necessária para desempenhar suas funções" como relator, afirma.

Os advogados do ex-presidente pedem, portanto, ao STF o "impedimento" de Moraes e a "nulidade" de todas as suas decisões no processo, incluindo a proibição a Bolsonaro de sair do Brasil. O ex-presidente é investigado, junto com vários aliados, por supostamente participar de uma tentativa de golpe de Estado, tramada antes do ataque à Brasília de 8 de janeiro de 2023. Na data, milhares de bolsonaristas inconformados com a vitória do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu Bolsonaro por uma margem estreita, atacaram as sedes dos Três Poderes na capital. Segundo investigações da Polícia Federal (PF), Bolsonaro recebeu a modificou um decreto de golpe de Estado que previa convocar novas eleições e prender Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A "narrativa criada pelo próprio Ministro deixa claro", indicam os advogados de Bolsonaro, "seu envolvimento na relação processual ao sentir que as ações supostamente perpetradas pelos investigados o tinham como alvo." Moraes liderou diversas investigações contra o ex-presidente, inelegível por abuso de poder desde junho do ano passado até 2030, e pessoas no seu entorno.

