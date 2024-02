Cuba promove incentivos salariais para médicos permanecerem no país

Este especialista, que atende pacientes em cuidados intensivos, é um dos mais de 400 mil médicos, enfermeiros e técnicos contemplados com estes incrementos salariais, que entraram em vigor no início de 2024.

Isto "ajuda sobretudo a dormir um pouco mais tranquilo, que era o que havíamos perdido, o sono", para poder enfrentar o alto custo do dia a dia, disse López à AFP, na UTI do hospital Calixto García, um dos mais prestigiados da ilha.

Com estes estímulos, as autoridades conseguiram proporcionar um alívio aos médicos e professores, os dois "pilares" da Revolução Cubana, antes de implementar uma série de rígidas medidas econômicas anunciadas para 2024, entre as quais um aumento de 500% no preço dos combustíveis.

A prevenção continua sendo o principal trunfo do sistema de saúde cubano universal e gratuito, com 89 médicos por 10.000 habitantes e uma ampla rede de clínicas e consultórios por bairro.

O vice-ministro reconhece que há médicos "para garantir o funcionamento de 100%" das clínicas de bairro, mas "não tanto nos cuidados secundários" nos hospitais de especialidade "e nos cuidados terciários" nos centros de patologias complexas e de alta tecnologia.

A intensificação do embargo dos Estados Unidos contra a ilha, as fragilidades estruturais internas da economia cubana, as limitações de financiamento e o aumento do custo dos insumos no mercado internacional "têm feito com que o sistema (de saúde) funcione em condições de grande tensão", acrescentou.

