Comunicado do Business Wire :Vectara

Hoje, a Vectara, confiável plataforma de IA generativa e construtora de grande modelo de linguagem, lançou seu módulo mais recente, Vectara Chat, criado para capacitar as empresas a construir sistemas avançados de chatbot com a plataforma de IA generativa. Com a previsão de que 80% das empresas terão aplicações capacitadas por IA generativa até 2026, o Vectara Chat oferece aos desenvolvedores, gerentes de produtos e startups um poderoso conjunto de ferramentas para a criação de chatbots de forma descomplicada.

-- Melhor experiência do usuário: Os usuários podem ter conversas progressivas com todo o contexto do histórico do bate-papo. Os administradores podem consultar, sem complicações, as mensagens anteriores na conversa, eliminando a necessidade de que sejam explicadas novamente. Esse recurso fornece uma experiência de conversa mais natural e dinâmica, diferenciando-o dos mecanismos tradicionais de busca ou resumo.

-- Processo de desenvolvimento simplificado: Os desenvolvedores que usam o Vectara Chat agora podem construir e testar uma estrutura de widget de bate-papo com interface ao usuário sem marca. Essa estrutura pode ser empregada com apenas algumas poucas linhas de Javascript/HTML, possibilitando o desenvolvimento eficiente do chatbot sem ampla experiência em aprendizado de máquina.

-- Informações sobre as tendências dos usuários: Os administradores agora também podem obter informações valiosas sobre o comportamento dos usuários por meio da análise das tendências entre os usuários. Essa abordagem impulsionada por dados detalha, de forma simples, as oportunidades para criar produtos adicionais, páginas ou perguntas frequentes que podem melhorar a experiência geral do usuário.

"As funcionalidades principais do Vectara Chat, incluindo a habilidade de consultar o histórico de mensagens, desenvolver uma estrutura de widget de bate-papo com interface do usuário e visualizar as tendências dos usuários, mostram nosso compromisso com o fornecimento de um conjunto de ferramentas abrangente para desenvolvedores e construtores", afirmou Shane Connelly, chefe de produtos da Vectara. "Nossa meta é garantir que o desenvolvimento do chatbot seja fácil de usar e eficiente, atendendo a uma diversa variedade de casos de uso de IA conversacional".

O Vectara Chat adota uma abordagem de privacidade em primeiro lugar. Os usuários terão controle sobre se querem que seu histórico de respostas seja salvo, sendo que, na configuração padrão, esse recurso vem desativado. Além disso, a Vectara garante que não haja acesso ao contexto das respostas salvas nos sistemas, criando, assim, um ambiente seguro e privado para os usuários.

"Com o Vectara Chat, estamos redefinindo o cenário de desenvolvimento de chatbots", afirmou Tallat Shafaat, cofundador e arquiteto-chefe. "Nosso compromisso com o fornecimento de uma solução ininterrupta, eficiente e centrada na privacidade reflete nossa dedicação a capacitar os negócios na era da IA".