Comunicado do Business Wire :Straight Talk Wireless

A Straight Talk, provedora líder de serviços sem fio pré-pagos que opera na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos1, encomendou sua segunda pesquisa anual para entender o sentimento do consumidor em relação à época do imposto de renda e descobriu que 60% das pessoas entrevistadas dizem estar mais endividadas do que no ano passado e apresentarão a declaração mais cedo.

-- Mais pessoas estão declarando o imposto de renda no início deste ano, em comparação com o ano passado - em 2023, 40% apresentaram antecipadamente. Esse número saltou para 52% este ano.

-- As pessoas entrevistadas estão preocupadas que suas restituições possam diminuir: 49% acham que sua restituição do imposto deste ano não será tão alta como a do ano passado.

Quanto mais cedo os contribuintes apresentarem a declaração, mais rapidamente receberão o reembolso, o que 61% consideram vital para a estabilidade financeira do seu agregado familiar. Mas com a dívida dos consumidores atingindo um novo máximo*, o timing não será tudo. A pesquisa também mostrou que os contribuintes continuam preocupados com o fato de o dinheiro não ser suficiente.

"Muitos estadunidenses já estão estressados com suas finanças e a temporada de impostos só aumenta a ansiedade", disse Lynnette Khalfani-Cox, especialista em finanças pessoais e autora do best-seller "Bounce Back: The Ultimate Guide to Financial Resilience". "Aconselho as pessoas a apresentarem a declaração com antecedência e encontrarem pequenas maneiras de economizar que trarão grandes benefícios no futuro. A Straight Talk Wireless tem alguns dos melhores planos sem fio pré-pagos para ajudar as pessoas a poupar dinheiro durante todo o ano".

A Straight Talk Wireless tem ótimas ofertas e planos de serviços com uma grande variedade de celulares a preços acessíveis. No momento, os clientes podem obter um Samsung Galaxy A15 5G por apenas US$ 99 com a compra do plano Silver Unlimited por tempo limitado.

Para inspirar mais autoajuda na época do imposto de renda, a Straight Talk lançou uma nova campanha publicitária apresentando a premiada escritora/diretora, atriz e produtora Jenn Harris, desenvolvida pela agência de publicidade FCB NY. O anúncio de 30 segundos mostra uma "guru fiscal" em um evento de autoajuda incentivando os participantes a aproveitar ao máximo esta época, transformando suas restituições de impostos em YOUfunds. O comercial está no ar agora em todas as principais redes/plataformas. Para mais informações sobre os planos da Straight Talk Wireless e seus acordos fiscais, acesse StraightTalk.com.