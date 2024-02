Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Desde 2021, a Mary Kay Inc. tem uma parceria com a Equal Rights Trust (ERT), uma organização cuja missão é promover no mundo inteiro a igualdade por meio da lei. Como parte desta colaboração, a Mary Kay Inc. apoiou uma nova pesquisa com o foco em compreender e abordar os impactos discriminatórios da inteligência artificial (IA) e seus impactos na igualdade de gênero e no desenvolvimento de uma "nova abordagem de igualdade desde a concepção".

"Our collaboration with Equal Rights Trust underscores our dedication to ensuring that technological advancements, especially in AI, champion gender equality. The impact of the Principles on Equality by Design in Algorithmic Decision-Making has already been transformative for key stakeholders in AI and echoes our commitment to helping create an inclusive digital economy where women entrepreneurs can excel without bias or barriers." said Melinda Foster Sellers, Chief People Officer at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)