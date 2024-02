Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

i2c Inc., líder em oferecer soluções bancárias e de pagamentos, conquistou novos clientes em países como Brasil, República Dominicana, México, Peru e Porto Rico. Desde o início de sua primeira parceria na América Latina, há mais de uma década, a i2c adicionou conectividade a todas as principais marcas de cartões, incluindo American Express, Discover, Mastercard, Visa e UnionPay, além de redes locais como PROSA. A i2c também acrescentou diversos recursos seniores às equipes de vendas, gestão de contas e atendimento ao cliente, à medida que continua desenvolvendo seu compromisso e sucesso à região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os clientes incluem Banco Popular (República Dominicana), Banco de Crédito del Perú (Peru), Bancrédito (Porto Rico), Cornerstone Trust & Merchant Bank (Jamaica), Crypto.com (Brasil), Facebank (Porto Rico) e North International Bank (Antígua), entre outros.

A i2c está respaldando instituições financeiras emergentes e estabelecidas para ajudar a acelerar seu crescimento com ciclos de inovação e tempo de colocação no mercado mais rápidos mediante sua tecnologia de blocos de construção. A plataforma unificada de serviços bancários e de pagamentos da empresa possibilita uma série de casos de uso, desde contas de depósito e movimentação em dinheiro até programas de crédito, débito e pré-pagos. "A i2c oferece uma plataforma bancária e de pagamentos para cartões de crédito físicos e virtuais ao cliente, estando entre as mais confiáveis do mundo", disse Patricia Conterno, Diretora Executiva de iO, aplicativo de serviços bancários digitais do Banco de Crédito del Perú (BCP). "Apreciamos a paixão e o entusiasmo que a i2C demonstrou ao nos ajudar a criar o primeiro Neobank na República Dominicana", disse Arturo Grullón Finet, Diretor Executivo da Qik Banco Digital, subsidiária da Grupo Popular. "Continuamos apoiando nossos parceiros na América Latina e no Caribe à medida que desenvolvem soluções de pagamento inovadoras que aceleram a transformação digital entre instituições financeiras em toda a região", disse Serena Smith, Diretora de Clientes da i2c. "A plataforma unificada de serviços bancários e de pagamentos da i2c proporciona a nossos clientes a flexibilidade e agilidade para oferecer produtos líderes de mercado." Além disto, em agosto de 2023, a i2c nomeou Ray Merceron como Diretor Geral de Vendas na América do Norte, América Latina e Caribe. Sobre a i2c Inc.

Play

A i2c é uma fornecedora global de soluções bancárias e de pagamento altamente configuráveis. Utilizando tecnologia proprietária de blocos de construção, nossos clientes podem criar, lançar e gerenciar, de forma fácil, rápida e econômica, um conjunto abrangente de soluções, incluindo programas bancários, de crédito, débito e pré-pagos. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem precedentes a partir de uma plataforma global e unificada de bancos e pagamentos. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, sua tecnologia de última geração oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 países/territórios e em todos os fusos horários. Para obter mais informações, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240215424567/pt/