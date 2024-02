Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE Technology, uma pioneira em TI cujo foco é o avanço dos setores globais por meio de sistemas de computação em nuvem e IA, está chegando ao MWC 2024 com seus servidores de próxima geração, capacitando empresas de telecomunicações, provedores de serviços em nuvem, empresas e pequenas e médias empresas a aproveitar rapidamente o valor do 5G e da AI. O destaque é um servidor de IA de ponta com AMD Instinct? MI300X 8-GPU e uma série abrangente de servidores AI/HPC que suporta a mais recente tecnologia de chip da AMD, Intel e NVIDIA. A exposição também apresentará soluções integradas de computação verde que se destacam na dissipação de calor e na redução de energia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240215526318/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Inviting the AI-powered 5G Era, GIGABYTE will Present Next-Gen Servers for AI HPC, Telecom, and Green Computing Solutions at MWC 2024 (Photo: Business Wire)

Dando continuidade ao tema do estande "Future of COMPUTING" (Futuro da COMPUTAÇÃO), a apresentação da GIGABYTE abrangerá servidores para IA/HPC, redes RAN e Core, plataformas de borda modulares, soluções abrangentes de computação verde e tecnologia de condução autônoma alimentada por IA. As exposições demonstrarão como os setores estendem os aplicativos de IA da nuvem para dispositivos de borda e terminais por meio da conectividade 5G, expandindo as oportunidades futuras com um tempo mais rápido para o mercado e operações sustentáveis. A exposição vai de 26 a 29 de fevereiro no estande #5F60, Hall 5, Fira Gran Via, Barcelona. Os supercomputadores de IA do futuro A demanda por infraestrutura pronta para IA e armazenamento de alta velocidade está crescendo dentro da estrutura 5G, operações comerciais e pesquisa acadêmica, impulsionada pelo crescimento exponencial no volume de dados e na complexidade dos modelos de IA. A GIGABYTE apresentará sua última série de servidores de IA/HPC e um servidor de armazenamento de matriz totalmente em flash (AFA). Esses servidores suportam módulos GPU OAM AMD Instinct? MI300X, APUs MI300A, Processadores de 5ª geração Intel® Xeon® Scalable, NVIDIA HGX H100 8-GPU e NVIDIA Grace Hopper Superchip, também aproveitando a próxima geração de HBM3, garantindo uma transmissão de dados em hiper velocidade. Esse salto tecnológico está pronto para impulsionar cargas de trabalho de IA em exaescala e análises de big data em tempo real. Arquiteturas de servidor flexíveis para as redes 5G habilitadas para IA A implantação maciça de aplicativos 5G requer uma infraestrutura digital configurada de forma flexível, capaz de suportar diversos ecossistemas de TI. A GIGABYTE apresentará uma de suas plataformas de borda modular concebida para gerenciar uma ampla variedade de cargas de trabalho, incluindo rede, inferência de IA e computação em nuvem. Essa plataforma oferece atualizações contínuas para acomodar tecnologias e componentes de chips de várias gerações, garantindo uma adaptação ágil às rápidas mudanças do mercado com custos de manutenção minimizados. Em resposta à crescente demanda por aplicativos 5G e IA em empresas de diversos portes, a GIGABYTE apresentará seus servidores mais recentes concebidos para redes RAN e Core. Esses servidores oferecem desempenho robusto, atendendo a uma variedade de necessidades computacionais, de cargas de trabalho em nuvem em grande escala a serviços de telecomunicações e operações de TI para pequenas e médias empresas. Eles se destacam em eficiência energética e oferecem oportunidades de expansão para computação acelerada por IA.

Play

A IA sustentável e a computação em nuvem garantem um TCO otimizado No MWC, a GIGABYTE está pronta para mostrar sua solução abrangente de computação verde, apresentando um reservatório de resfriamento por imersão em grande escala e dois servidores prontos para imersão adaptados para IA e computação em nuvem. A exposição enfatiza seus notáveis recursos de dissipação de calor e consumo de energia significativamente menor. Essas características se traduzem em um custo total de propriedade (TCO) favorável, destacando o compromisso da GIGABYTE com soluções de computação sustentáveis e eficientes. E-mobilidade preparada para as exigências futuras e impulsionada pela IA de borda

Aproveitando a rede 5G e algoritmos avançados de IA, a tecnologia de veículos autônomos da GIGABYTE oferece uma experiência de direção excepcionalmente inteligente impulsionada por IA na borda. O desempenho de transmissão de dados em alta velocidade garante que os Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS ) e telemática da GIGABYTE processem eficientemente vastas quantidades de dados de câmeras, radares e sensores ultrassônicos. Isso permite que o sistema tome decisões de direção precisas em tempo real, mesmo em condições de estrada complexas. No estande da GIGABYTE, as empresas podem explorar soluções de computação inovadoras e flexíveis alinhadas com suas estratégias para obter uma vantagem competitiva no futuro acelerado por IA da 5G. Visite a página do evento MWC da GIGABYTE.